У західній частині Грузії з 25 грудня зупинився рух на деяких ділянках залізниці через сильні снігопади.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

У залізниці повідомили, що через негоду деякі ділянки знеструмлені й фахівці інтенсивно працюють над усуненням пошкоджень.

Складні погодні умови в країні очікуються і протягом вівторка. У багатьох районах прогнозують снігопади з сильним вітром, ожеледь, намерзання криги на лініях електропередачі.

Попереджають про лавинну небезпеку і загрозу зсувів у гірській місцевості.

Тим часом у Німеччині прогнозують посилення повеней на тлі постійних дощів. Раніше у грудні транспортна інфраструктура на півдні ФРН, зокрема у Баварії, кілька днів оговтувалася після незвично зимової погоди.

У Нідерландах і Бельгії штормовий вітер минулого тижня спричинив смертельні випадки.