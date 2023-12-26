В западной части Грузии с 25 декабря остановилось движение на некоторых участках железной дороги из-за сильных снегопадов.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

В железнодорожной компании сообщили, что из-за непогоды некоторые участки обесточены и специалисты интенсивно работают над устранением повреждений.

Сложные погодные условия в стране ожидаются и в течение вторника. Во многих районах прогнозируют снегопады с сильным ветром, гололед, намерзание льда на линиях электропередачи.

Предупреждают о лавинной опасности и угрозе оползней в горной местности.

Тем временем в Германии прогнозируют усиление наводнений на фоне постоянных дождей. Ранее в декабре транспортная инфраструктура на юге ФРГ, в частности в Баварии, несколько дней приходила в себя после необычно зимней погоды.

В Нидерландах и Бельгии штормовой ветер на прошлой неделе вызвал смертельные случаи.