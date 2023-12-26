В Швеции говорят о сложной ситуации с боеприпасами для себя и для Украины

Швеции нужно покупать артиллерийские боеприпасы, как для себя, так и для того, чтобы иметь возможность отправлять их в Украину – для этого мощность заводов должна увеличиться.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

"У нас есть хорошие установки Archer, но они не имеют значения, если нет боеприпасов, которыми можно стрелять", – отметил министр.

По словам Йонсона, Швеция должна поддерживать Украину артиллерийскими боеприпасами, одновременно наращивая собственные запасы.

"Это сложная ситуация", – сказал он.

Сейчас ведется работа над заключением соглашения, которое обеспечит шведской стороне доступ к необходимым боеприпасам.

По данным производителя боеприпасов Nammo, имеющего заводы в Швеции, сроки поставки боеприпасов сейчас составляют до шести лет.

В дополнение к наращиванию своих запасов, Швеция должна иметь возможность покупать новые снаряды в случае конфликта. По словам Пола Йонсона, важно, чтобы заводы по производству боеприпасов в Скандинавии увеличили свои мощности.

Nammo заявляет, что без значительных инвестиций извне он не может увеличивать производство.

"Деньги на это есть в ЕС. От нас ожидают частичных инвестиций", – отметил министр.

Администрация оборонного вооружения, которая ведет переговоры, утверждает, что "ведется интенсивная работа над увеличением производственных мощностей и доступности артиллерийских боеприпасов в Швеции и скандинавских странах".

По данным Reuters, государства-члены Европейского Союза передали Украине только 480 тысяч из обещанного миллиона артиллерийских снарядов до весны 2024 года.

В начале декабря министр обороны Германии Борис Писториус напомнил свое предыдущее заявление о том, что ЕС не сможет передать Украине миллион боеприпасов до весны 2024 года, но пообещал, что ситуация улучшится.

Ранее в Еврокомиссии призвали страны ЕС давить на ОПК для наращивания производства снарядов для Украины.