СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя

Первый полет истребителя KAAN турецкого производства перенесли на несколько недель.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает турецкое Anadolu со ссылкой на собственные источники.

По данным информагентства, ожидается, что после завершения наземных и рулежных испытаний KAAN совершит свой первый полет через несколько недель.

Anadolu

Источники отмечают, что подготовка и испытания к полету KAAN, одного из важнейших технологических проектов Турции, реализуемого Turkish Aerospace Industries, продолжаются полным ходом.

На сегодня проведены испытания стартового кресла KAAN, статические испытания в полный рост, инерционные и статические испытания поверхностей управления, испытания шасси на падение, авионики, топлива и запуска двигателя.

Как известно, Турция до сих пор не ратифицировала вступление Швеции в НАТО, что почти точно связано с торгом Анкары с США по продаже Турции истребителей F-16. по продаже Турции истребителей F-16. Эрдоган давно надеется на это решение после того, как Штаты исключили Турцию из программы F-35 из-за покупки российской системы ПВО С-400.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём в ноябре фактически подтвердил, что последним предметом торга в вопросе вступления Швеции в НАТО является продажа США Турции истребителей F-16.

Бильстрем отметил, что связь между согласованием Турцией вступления Швеции в НАТО и продажей Анкаре F-16, о которой ранее со ссылкой на источники писали СМИ, уже не секрет.