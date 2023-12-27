Росія лякає Фінляндію і Норвегію новітніми артсистемами на кордоні

У Росії заявили, що планують розгорнути біля північно-західних кордонів найновіші самохідні гаубиці "Коалиция-СВ", які буцімто мають перевагу над західними моделями.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters за заявами керівника "Ростєху" Сергєя Чємєзова.

Чємєзов заявив, що невдовзі гаубиці "Коаліція-СВ", які нещодавно поставили на серійне виробництво, розгорнуть у Північному військовому округу, біля кордонів з Фінляндією та Норвегією.

"Думаю, вони скоро з’являться там, тому що гаубиці цього класу необхідні для забезпечення переваги над артилерією західних моделей з точки зору дальності ураження", – цитують очільника "Ростєха".

У грудні росЗМІ повідомляли, що ці гаубиці вже почали використовувати у війні проти України.

Перед цим Росія викликала посла Фінляндії через угоду про оборонну співпрацю, підписану між Фінляндією та США, якому заявили, що російська сторона "не залишить без відповіді" нарощування військового потенціалу НАТО на кордоні з РФ.

Нагадаємо, минулого тижня Фінляндія схвалила надання Україні 21-го пакета військової допомоги на 106 млн євро.