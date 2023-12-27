Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими артсистемами на границе

В России заявили, что планируют развернуть у северо-западных границ новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", которые якобы имеют преимущество над западными моделями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters по заявлениям руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова.

Чемезов заявил, что вскоре гаубицы "Коалиция-СВ", которые недавно поставили на серийное производство, развернут в Северном военном округе, у границ с Финляндией и Норвегией.

"Думаю, они скоро появятся там, потому что гаубицы этого класса необходимы для обеспечения превосходства над артиллерией западных моделей с точки зрения дальности поражения", – цитируют главу "Ростеха".

В декабре росСМИ сообщали, что эти гаубицы уже начали использовать в войне против Украины.

Перед этим Россия вызвала посла Финляндии из-за соглашения об оборонном сотрудничестве, подписанного между Финляндией и США, которому заявили, что российская сторона "не оставит без ответа" наращивание военного потенциала НАТО на границе с РФ.

Напомним, на прошлой неделе Финляндия одобрила предоставление Украине 21-го пакета военной помощи на 106 млн евро.