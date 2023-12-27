В уряді Німеччини не вважають, що треба збільшити допомогу Україні

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Берлін достатньо допомогає Україні під час загарбницької війни з боку Росії.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю n-tv, відповідаючи на питання, чи має Берлін зробити більше на тлі затримки допомоги з боку США.

"Наразі не передбачається, що потрібно робити більше. Але в будь-якому випадку, ми повинні наполягати на кращому розподілі(фінансового) тягаря. Неприйнятно, щоб інші робили менше через те, що Німеччина робить більше", – вважає міністр фінансів.

Він зазначив, що Берлін постачає Києву системи озброєння, надає фінансову допомогу, а також пропонує захист українцям у самій Німеччині.

"Ми на боці України. Зрештою, там захищається європейський мирний порядок та свобода... Ми вже надаємо другу за величиною підтримку в світі. Німеччина фінансує добру половину всієї допомоги з Європи" – вказав Лінднер.

Раніше 70 видатних діячів науки та політики Німеччини розкритикували політику німецького уряду щодо України – вони вимагають більшої підтримки Києва без зволікань.

Нагадаємо, віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек вважає, що Берлін має брати на себе більше відповідальності у протидії президенту РФ, який намагається зруйнувати післявоєнний порядок у Європі.

Перед цим канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими.

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