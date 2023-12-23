Посол похвалив уряд Шольца за допомогу Україні: "У нього все гаразд з головою"

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв висловив вдячність німецькому уряду за допомогу Україні у війні з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у інтерв'ю радіостанції rbb24 Inforadio, його цитує DW.

Макєєв подякував німецькому уряду за підтримку України. "У цього уряду все гаразд з головою", – образно сказав дипломат, висловивши при цьому побажання, щоб Німеччина взяла на себе роль одного з лідерів у наданні допомоги.

"Німці мають усвідомлювати, що допомагати Україні під час війни – і в їхніх інтересах, оскільки Росія є загрозою для миру в усій Європі. Допомога Україні важлива і для захисту від російської агресивної війни, і для відновлення післявоєнної розрухи", – наголосив посол.

За його словами, Україні для перелому у війні насамперед потрібно більше зброї.

Посол також високо оцінив роль канцлера Олафа Шольца на останньому саміті Європейського Союзу в Брюсселі. Макеєв зазначив, що "дипломатична майстерність" Шольца запобігла вето Угорщини та уможливила початок офіційних переговорів про вступ України в ЄС.

Він також додав, що важливо вже зараз задуматися про відбудову України: "Ми не можемо чекати до кінця війни. Нам потрібно все відновлювати вже сьогодні. І тут лідерська роль Німеччини дуже важлива".

Нагадаємо, уряд Німеччини у п'ятницю, 22 грудня, оновив перелік військової допомоги Україні, сповістивши про передання трьох самохідних зенітних установок Gepard із запчастинами на додачу до 49 уже переданих.

Минулого тижня в переліку переданої Німеччиною військової допомоги Україні були зенітно-ракетний комплекс Patriot і ракети до нього.