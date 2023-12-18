Провідні інтелектуали Німеччини вимагають від уряду активнішої допомоги Україні

У Німеччині 70 видатних діячів науки та політики критикують політику німецького уряду щодо України – вони вимагають більшої підтримки Києва без зволікань.

Текст звернення є у розпорядженні "Європейської правди".

Група провідних істориків, експертів з питань Східної Європи та політиків закликає Німеччину та Захід серйозно поставитися до підтримки України у війні проти Росії.

Ініціаторами звернення виступили мюнхенський історик Мартін Шульце Вессель, політологиня Клаудія Майор та політик ХДС Норберт Реттген.

"Між риторикою про "переломний момент" (Zeitenwende) і реальною військовою підтримкою України утворилася прірва. Замість того, щоб швидко і комплексно постачати все, що необхідно, і створювати умови для довгострокового оборонного виробництва, політика Німеччини і Заходу зводиться до того, щоб надати Україні рівно стільки, скільки потрібно для продовження війни, але не достатньо, аби довести її до успішного завершення", – йдеться у зверненні.

Його автори стверджують, що ця політика створює гуманітарні проблеми, оскільки кількість жертв серед цивільного населення та військових зростає, чим довше триває війна.

Однак, за їх словами, ця політика також створює стратегічну проблему, адже цілі Росії аж ніяк не обмежуються анексією українських регіонів Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які разом складають понад 20% території України.

"Російська політика відкрито загрожує іншим державам, таким як Республіка Молдова та країни Балтії. У довгостроковій перспективі путінська Росія загрожує всьому західному альянсу. Для того, щоб запобігти домінуванню Росії в Європі, необхідно зупинити російську експансію в Україні", – йдеться у зверненні.

"У підтримці України не існує протиріччя між зовнішньою політикою, яка керується цінностями, і зовнішньою політикою, яка керується інтересами. Україна захищає наші цінності, і наші екзистенційні безпекові інтереси вимагають, аби ми підтримували її всіма нашими силами, поки вона веде цю війну", – наголошують німецькі інтелектуали.

Нагадаємо, віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек вважає, що Берлін має брати на себе більше відповідальності у протидії президенту РФ, який намагається зруйнувати післявоєнний порядок у Європі.

Перед цим канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими.