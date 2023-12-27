В правительстве Германии не считают, что надо увеличить помощь Украине

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Берлин достаточно помогает Украине во время захватнической войны со стороны России.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью n-tv, отвечая на вопрос, должен ли Берлин сделать больше на фоне задержки помощи со стороны США.

"Пока не предполагается, что нужно делать больше. Но в любом случае, мы должны настаивать на лучшем распределении (финансового) бремени. Неприемлемо, чтобы другие делали меньше из-за того, что Германия делает больше", – считает министр финансов.

Он отметил, что Берлин поставляет Киеву системы вооружения, оказывает финансовую помощь, а также предлагает защиту украинцам в самой Германии.

"Мы на стороне Украины. В конце концов, там защищается европейский мирный порядок и свобода... Мы уже оказываем вторую по величине поддержку в мире. Германия финансирует добрую половину всей помощи из Европы", – указал Линднер.

Ранее 70 выдающихся деятелей науки и политики Германии раскритиковали политику немецкого правительства в отношении Украины – они требуют большей поддержки Киева без промедлений.

Напомним, вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек считает, что Берлин должен брать на себя больше ответственности в противодействии президенту РФ, который пытается разрушить послевоенный порядок в Европе.

Перед этим канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Германия должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими.

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