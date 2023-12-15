Віцеканцлер Німеччини: Маємо бути готові до збільшення відповідальності у протистоянні Путіну

Віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек вважає, що Берлін має брати на себе більше відповідальності у протидії президенту РФ, який намагається зруйнувати післявоєнний порядок у Європі.

Про це він сказав в інтерв’ю t-online, повідомляє "Європейська правда".

"Путін вважає, що може перемогти Захід у довгій війні на виснаження. Що у нас менше витривалості, ніж у нього", – сказав Габек.

"І, на жаль, в США, наприклад, підтримка України руйнується, але не з президентом Байденом, а з республіканцями", – додав Габек.

За його словами, Путін хоче зруйнувати європейський післявоєнний порядок.

"У цій ситуації Німеччина має бути готовою до зростання відповідальності", – зазначив віцеканцлер.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу попередив про негативні наслідки зменшення підтримки України у її обороні від нападу Росії.

Раніше Шольц заявляв, що Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими.