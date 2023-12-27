Politico пише, що у США переглядають стратегію підтримки України у війні проти РФ

Сполучені Штати замість повної перемоги над Росією на полі бою роблять усе більший наголос на тому, аби забезпечити Україні якнайкращу позицію на "можливих переговорах" про припинення повномасштабної війни.

Про це з посиланням на анонімних посадовця адміністрації Джо Байдена та європейського дипломата у Вашинтоні пише журнал Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як ідеться в матеріалі, американські та європейські посадовці обговорюють перехід України до більш оборонної стратегії після "переважно невдалого контрнаступу" – зокрема посилення систем протиповітряної оборони і будівництво укріплень, колючого дроту, протитанкових загороджень і ровів уздовж кордону з Білоруссю.

"Крім того, адміністрація Байдена зосереджена на швидкому відродженні власної оборонної промисловості України для постачання вкрай необхідного озброєння, схвалити заміну якого Конгрес США ухиляється", – пише Politico.

Посадовець адміністрації Байдена пояснив, що США при цьому не відмовляють Україну від підготовки до майбутніх наступів і наголошують, що наразі ніяких переговорів із Росією не планується.

Європейський дипломат у Вашингтоні розповів Politico, що Європейський Союз також погрожує прискоренням членства України в НАТО, аби "поставити українців у найкращу ситуацію для переговорів" із Росією.

Серед причин зміни такої стратегії Politico вказує внутрішньополітичну ситуацію у США (падіння рейтингів Байдена, наближення виборів у 2024 році) та Україні (тут видання пише про "спротив" Володимиру Зеленському з боку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного й мера Києва Віталія Кличка).

Також у матеріалі згадується інша побудована на джерелах стаття The New York Times про те, що російський президент Владімір Путін нібито готовий до укладання "перемир’я", якщо Київ і Захід визнають російськими незаконно окуповані території України.

Водночас нагадаємо, що на пресконференції 14 грудня Путін заявив, що війна проти України закінчиться тоді, коли він досягне всіх своїх цілей − денацифікації, демілітаризації та нейтрального статусу України.