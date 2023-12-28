Глава Офиса президента Андрей Ермак поговорил по телефону с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, где они договорились об их первой встрече в январе и обсудили организацию встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и венгерским премьером Виктором Орбаном.

Как пишет "Европейская правда", об этом они сообщили в Twitter (X) и Facebook.

"Мы, конечно, не изменим нашу миротворческую позицию, но я с нетерпением жду нашу личную встречу в январе, когда мы будем иметь возможность обсудить актуальные двусторонние вопросы", – отметил Сийярто.

По словам главы МИД Венгрии, поддержание высокого уровня диалога важно, "потому что это дает надежду, что мы можем улучшить наши отношения". Он добавил, что Будапешт заинтересован в том, чтобы поддерживать наилучшее сотрудничество со всеми соседями.

В то же время Ермак сообщил, что между ними состоялся продуктивный телефонный разговор в продолжение общения между президентом Зеленским и премьером Орбаном.

Також обговорили просування України на євроінтеграційному шляху. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 28, 2023

"Мы работаем над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем. Также обсудили продвижение Украины на евроинтеграционном пути", – указал Ермак.

Ранее в офисе президента Украины заявили что возможные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном могут касаться широкого спектра двусторонних отношений.

Как известно, Венгрия и Украина почти не вели контактов на высоком уровне после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, но в последние недели они активизировались на разных уровнях. Среди прочего, ведутся переговоры об организации встречи президента Владимира Зеленского с Орбаном.

Ранее Зеленский заявил, что во время короткой встречи в Аргентине он просил Орбана назвать хотя бы одну причину, почему Украина не должна быть в ЕС.