В ОП поділилися очікуваннями від можливих переговорів Зеленського з Орбаном

В Офісі президента України заявляють, що можливі переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном можуть стосуватися широкого спектра двосторонніх відносин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" сказав заступник глави ОПУ Ігор Жовква.

На запитання, про що можуть бути переговори з Орбаном, він відповів: "Про наші двосторонні відносини – а це широкий спектр і він не зводиться до питань нацменшин".

"Можемо говорити про економіку, можемо говорити про транзит між сусідніми державами. Ми, безумовно, підготуємо цей візит і будуть працювати команди. Нічого кращого в дипломатії, ніж переговори віч-на-віч, не придумано", – додав Жовква.

Як відомо, Угорщина й Україна майже не вели контактів на високому рівні після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, але в останні тижні вони активізувались на різних рівнях. Серед іншого, ведуться переговори про організацію зустрічі президента Володимира Зеленського з Орбаном.

Раніше Зеленський заявив, що під час короткої зустрічі в Аргентині він просив Орбана назвати хоча б одну причину, чому Україна не має бути в ЄС.