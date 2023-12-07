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Сійярто розповів, що потрібно для зустрічі Зеленського й Орбана

Четвер, 7 грудня 2023, 21:59

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не проти зустрічі Віктора Орбана й Володимира Зеленського, але йому має передувати "належна підготовка".

Про це Сійярто сказав у коментарі телеканалу ATV в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи розмову з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, угорський міністр погодився, що країнам "абсолютно необхідно покращувати відносини", а найкраще робити це, "коли сторони говорять одна з одною безпосередньо".

Сійярто підтвердив, що Єрмак закликав до зустрічі України й Угорщини на найвищому рівні, але, за словами голови угорського МЗС, "без належної підготовки вона, найімовірніше, не відбудеться".

Орбан після розмови з прем’єром Іспанії й далі проти рішень щодо України на саміті ЄС

Він, однак, очікує, що особисто зустрінеться з "українським віцепрем'єр-міністром" (яким саме, не уточнив, але, ймовірно, йдеться про Ольгу Стефанішину) у Брюсселі на початку наступного тижня.

Угорщина, як відомо, системно блокує ухвалення на зустрічі лідерів Євросоюзу будь-яких пов'язаних із Україною рішень – від початку переговорів до схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Президент Франції Емманюель Макрон запросив 7 грудня угорського прем’єра для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС. 

За даними ЗМІ, через опозицію Будапешта держави Євросоюзу досі не дійшли згоди щодо формулювання підсумкового рішення саміту ЄС.

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