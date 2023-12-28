Громадянина Литви із символікою ПВК "Вагнер" затримали в аеропорту Вільнюса

У Вільнюському аеропорту затримали громадянина Литви, у якого був рюкзак із символікою російської приватної військової компанії "Вагнер", яка воювала в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

За словами речника "Литовських аеропортів" Тадаса Васіляускаса, після затримання речі пасажира ретельно оглянули, жодних предметів, що становлять загрозу, не виявили, але через символіку викликали поліцію та Службу охорони держкордону (СОДК).

"Ми звернулися до поліції, ми віримо, що вона роз'яснить, що ми можемо робити в таких випадках самі або за допомогою поліції. Цього пасажира перевірили. Як і інші пасажири, він пройшов до зали очікувань без заборонених речей", – зазначив він.

Речник СОДК Гедрюс Мішутіс заявив, що затриманий не вилетів із Литви, і йому призначили штраф за демонстрацію забороненої символіки.

"Він мав намір летіти до Лондона. Це громадянин Литви. Під час перевірки документів прикордонники доставили його у своє приміщення, склали протокол про адміністративне порушення за 524 ст. (за демонстрацію нацистської, комуністичної та іншої забороненої символіки). Після складання протоколу та всіх процедур його відпустять", – уточнив представник СОДК.

Раніше у Чехії Окружний суд району Прага-1 засудив Якуба Яшека до шести місяців позбавлення волі умовно з відстрочкою на 2,5 року за носіння нашивки із логотипом ПВК "Вагнер".

Перед цим в Естонії водія автомобіля з наліпкою "хулиганка русская" оштрафували на 600 євро.

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