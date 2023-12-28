Гражданина Литвы с символикой ЧВК "Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса

В Вильнюсском аэропорту задержали гражданина Литвы, у которого был рюкзак с символикой российской частной военной компании "Вагнер", которая воевала в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

По словами пресс-секретаря "Литовских аэропортов" Тадаса Василяускаса, после задержания вещи пассажира тщательно осмотрели, никаких угрожающих предметов не обнаружили, но из-за символики вызвали полицию и Службу охраны госграницы (СОГГ).

"Мы обратились в полицию, мы верим, что она разъяснит, что мы можем делать в таких случаях сами или с помощью полиции. Этого пассажира проверили. Как и другие пассажиры, он прошел в зал ожиданий без запрещенных вещей", – отметил он.

Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис заявил, что задержанный не вылетел из Литвы, и ему назначили штраф за демонстрацию запрещенной символики.

"Он намеревался лететь в Лондон. Это гражданин Литвы. Во время проверки документов пограничники доставили его в свое помещение, составили протокол об административном нарушении по 524 ст. (за демонстрацию нацистской, коммунистической и другой запрещенной символики). После составления протокола и всех процедур его отпустят", – уточнил представитель СОГГ.

Ранее в Чехии Окружной суд района Прага-1 приговорил Якуба Яшека к шести месяцам лишения свободы условно с отсрочкой на 2,5 года за ношение нашивки с логотипом ЧВК "Вагнер".

Перед этим в Эстонии водителя автомобиля с наклейкой "хулиганка русская" оштрафовали на 600 евро.

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