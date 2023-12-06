У Чехії демонстрант із нашивкою ПВК "Вагнер" отримав умовний термін

У Чехії Окружний суд району Прага-1 засудив Якуба Яшека до шести місяців позбавлення волі умовно з відстрочкою на 2,5 року за носіння нашивки із логотипом ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague international.

Зазначається, що під час антиурядової демонстрації на Вацлавській площі Праги в травні 2023 року Яшек прикріпив на рюкзак нашивку з логотипом російської ПВК "Вагнер".

Раніше його судили за носіння нашивки, і суд уже виніс йому вирок у вигляді умовного позбавлення волі. Однак тоді апеляційний суд скасував вирок і повернув справу в поліцію для подальшого розслідування.

"Обвинувачений прекрасно усвідомлював значення і сенс нашивки групи "Вагнер", і саме тому одягнув її на мітинг, щоб висловити свою позицію щодо воєнних злочинів. Пан підсудний має усвідомлювати, що в демократичному суспільстві свобода слова має свої межі", – заявила суддя Ева Швіглерова.

За заперечення, схвалення і виправдання геноциду Яшеку загрожувало до трьох років позбавлення волі. Суддя Швіглерова взяла до уваги той факт, що він ще не був офіційно засуджений за будь-який кримінальний злочин, і назвала винесений вирок "виховним".

Обвинувачений до зали суду не з'явився. У травні на суді він заявляв, що не згоден з обвинуваченням і засуджує воєнні злочини "незалежно від того, хто їх скоїв".

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