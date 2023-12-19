МКС підтвердив, що отримував звернення від ексофіцера розвідки РФ Салікова

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду підтвердив, що отримував звернення від колишнього полковника російської розвідки Ігоря Салікова, який втік до Нідерландів і заявив про готовність свідчити про воєнні злочини РФ.

Про це Офіс прокурора МКС сказав у коментарі "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

У відомстві нагадали, що статут Міжнародного кримінального суду дозволяє будь-якій людині надсилати інформацію про ймовірні злочини з гарантіями збереження конфіденційності, тому такі випадки зазвичай не оголошуються.

"У цьому випадку можемо підтвердити, що ми отримали повідомлення, оскільки відправник оприлюднив цей факт", – додали там.

В Офісі прокурора МКС відмовитись розкривати більше інформації, зокрема чи буде Саліков залучений "як потенційний свідок чи в будь-якій іншій ролі".

У понеділок стало відомо, що колишній полковник російської розвідки 60-річний Ігор Саліков виїхав у Нідерланди й заявив про бажання дати свідчення в Міжнародному кримінальному суді.

Саліков стверджує, що відслужив 25 років спершу в російській армії, потім – у приватній військовій компанії Вагнера, на боці якої воював у Сирії та кількох африканських країнах. Він також був причетний до агресії РФ проти України спершу у 2014 році, а згодом – у 2022-му.

В Офісі генпрокурора України після цього сказали, що понад пів року досліджують інформацію, отриману від Салікова.