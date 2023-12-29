Польща привела сили ППО у стан підвищеної готовності

Сили протиповітряної оборони Польщі приведені у стан підвищеної бойової готовності після інциденту з невідомим об’єктом, який залетів з території України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, якого цитує Polsat News.

"З метою забезпечення безпеки нашого повітряного простору ...підвищено бойову готовність наших засобів протиповітряної оборони, а також чергових пар винищувачів", – заявив він.

Речник командування зазначив, що пошуки об’єкта тривають. Також тривають роботи зі встановлення причин порушення повітряного простору та визначення траєкторії польоту об'єкта.

"Наразі відомо, що повітряний простір Польщі було порушено в ранкові години. Оперативне командування виконало всі процедури, і всі особи, які повинні бути поінформовані, знають про цей факт", – додав Горишевський.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда скликав на 13:00 засідання Бюро національної безпеки після того, як стало відомо, що на польську територію з України залетів невідомий об'єкт.

Літаючий об'єкт, що рухався з величезною швидкістю, спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Йдеться про околиці Пшеводува – саме в цьому селі рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону.

Інформацію про інцидент підтвердило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Це трапилось на тлі масованого ракетного удару РФ по Україні. В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.

Глава Міноборони Польщі заявив, що перебуває у постійному контакті з президентом, прем'єр-міністром, начальником Генерального штабу і оперативним командувачем Збройних сил.