Польша привела силы ПВО в состояние повышенной готовности

Силы противовоздушной обороны Польши приведены в состояние повышенной боевой готовности после инцидента с неизвестным объектом, который залетел с территории Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский, которого цитирует Polsat News.

"С целью обеспечения безопасности нашего воздушного пространства ... повышена боевая готовность наших средств противовоздушной обороны, а также очередных пар истребителей", – заявил он.

Представитель командования отметил, что поиски объекта продолжаются. Также продолжаются работы по установлению причин нарушения воздушного пространства и определения траектории полета объекта.

"Сейчас известно, что воздушное пространство Польши было нарушено в утренние часы. Оперативное командование выполнило все процедуры, и все лица, которые должны быть проинформированы, знают об этом факте", – добавил Горышевский.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда созвал на 13:00 заседание Бюро национальной безопасности после того как стало известно, что на польскую территорию из Украины залетел неизвестный объект.

Летающий объект, двигавшийся с огромной скоростью, наблюдали жители гмины Долгобичув в Люблинском воеводстве. Речь идет об окрестностях Пшеводува – именно в этом селе год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы.

Информацию об инциденте подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Это произошло на фоне массированного ракетного удара РФ по Украине. В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.

Глава Минобороны Польши заявил, что находится в постоянном контакте с президентом, премьер-министром, начальником Генерального штаба и оперативным командующим Вооруженных сил.