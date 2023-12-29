МЗС Польщі вимагає в Росії пояснень інциденту з російською ракетою

Міністерство закордонних справ Польщі в п’ятницю ввечері вручило голові посольства Росії ноту з вимогою пояснити порушення російською ракетою польського повітряного простору.

Про це повідомила пресслужба польського МЗС, передає "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський викликав тимчасового повіреного у справах Росії у Варшаві Андрея Ордаша.

Ордашу вручили ноту, в якій польське МЗС "вимагає пояснень щодо інциденту з порушенням повітряного простору Республіки Польща крилатою ракетою і негайного припинення такої діяльності".

Генеральний штаб Війська Польського раніше заявив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю, 29 грудня, порушила російська ракета. Польські військові з'ясували, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулась в Україну.

Polsat News із посиланням на джерела раніше повідомив, що, найімовірніше, це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.

Інцидент стався на тлі масованого ракетного удару РФ по Україні. В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.