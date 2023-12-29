США готові надати Польщі технічну допомогу після інциденту з російською ракетою

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у п’ятницю ввечері провів телефонну розмову з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сіверою у зв’язку з порушенням польського повітряного простору російською ракетою.

Про це сповістили в Білому домі, пише "Європейська правда".

У розмові Салліван висловив солідарність Сполучених Штатів із "Польщею, нашим близьким союзником у НАТО", у зв'язку з повідомленнями про тимчасове входження ракети в польський повітряний простір.

"Салліван пообіцяв надати технічну допомогу в разі потреби і запевнив свого польського колегу, що президент Байден уважно стежить за цим питанням", – йдеться в повідомленні.

Сторони також домовились залишатись у тісному контакті.

Генеральний штаб Війська Польського раніше заявив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю, 29 грудня, порушила російська ракета. Польські військові з'ясували, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулась в Україну.

Polsat News із посиланням на джерела раніше повідомив, що, найімовірніше, це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.

Інцидент стався на тлі масованого ракетного удару РФ по Україні. В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.