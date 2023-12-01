Представники 10 європейських країн висловили стурбованість зростанням ісламофобії

Представники 10 європейських країн підписали заяву, що попереджає про зростання злочинів на ґрунті ненависті проти мусульман, а також євреїв.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Представники антирасистських організацій по всій Європі закликали правоохоронні органи зберігати пильність щодо злочинів на ґрунті ненависті, спрямованих проти мусульман, і "не шкодувати зусиль" для їхнього захисту в одній з перших заяв, спрямованих на боротьбу зі зростанням ісламофобії на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС.

У заяві, підписаній представниками 10 європейських країн, а також офіційними особами ЄС, відзначається зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті, мови ворожнечі й загроз громадянським свободам, спрямованих проти мусульманських і єврейських громад по всій Європі в останні місяці. Обидві "стали об'єктами фізичних і словесних нападів".

Говорячи, зокрема, про ісламофобію, група заявила, що вона "глибоко стурбована" долею мусульман. "Такі явища, якщо з ними не боротися, можуть загрожувати соціальній згуртованості в наших суспільствах і наражати вразливі громади на подальшу шкоду", – йдеться в заяві.

Ця заява з'явилася на тлі зростання напруженості на всьому континенті, що змушує посадовців намагатися стримати зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті, серед яких спроба підпалу синагоги в Берліні та понад 1000 антисемітських актів у Франції. "Антисемітизм і антимусульманська ненависть однаково гідні осуду", – йдеться у заяві.

У заяві міститься заклик до національних органів влади "не шкодувати зусиль для забезпечення безпеки мусульманських громад, чи то в місцях поклоніння, на робочих місцях, в школах або в їхніх будинках", а також заклик до органів громадської безпеки та правоохоронних органів "залишатися пильними до випадків злочинів на ґрунті ненависті й насильства на ґрунті ненависті проти мусульман".

Мусульманські громади висловлюють занепокоєння з приводу ескалації ворожнечі в останні тижні. Раніше цього місяця Французька мусульманська рада повідомила ЗМІ, що тільки в жовтні вона отримала 42 листи з погрозами або образами. Мечеті також стали об'єктами нападів: 17 з них отримали листи з погрозами, а 14 зазнали вандалізму.

Раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав мусульманські об'єднання країни відмежуватися від антиізраїльських акцій та виступити проти антисемітизму.

Крім того, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що вражений антисемітизмом в Німеччині.