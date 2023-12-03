Дания привлечет военных к охране посольства Израиля и синагог

Правительство Дании поручило военнослужащим помочь полиции в охране еврейских объектов в стране на фоне роста угрозы терроризма, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Солдаты помогут охранять объекты, среди которых посольство Израиля и синагога в Копенгагене, сообщило накануне датское Министерство обороны.

Ресурсы полиции были перегружены после серии крупных демонстраций из-за войны между Израилем и ХАМАС, а также местных сожжений Корана, отметили в ведомстве.

"Террористическая угроза против Дании является серьезной. А конфликт на Ближнем Востоке привел к совершенно неприемлемому росту антисемитизма и большей неуверенности среди евреев Дании", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен

В Дании проживает около 7 тысяч евреев и 250 тысяч мусульман.

Ранее представители 10 европейских стран подписали заявление, предупреждающее о росте преступлений на почве ненависти против мусульман, а также евреев.

Перед этим вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.