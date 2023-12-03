У Франції затримали трьох осіб з оточення терориста, що скоїв напад біля Ейфелевої вежі

У Франції взяли під варту трьох осіб з оточення чоловіка, який ввечері у суботу скоїв напад з ножем і молотком біля Ейфелевої вежі, вбивши одну людину і поранивши двох.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Національна антитерористична прокуратура повідомила, що під варту взяли трьох осіб з оточення Армана Раджабпура-Міяндоаба. Інших деталей про них не наводять.

Також відомо, що у другій половині дня прем’єрка Елізабет Борн на доручення президента збирає засідання структур, відповідальних за безпеку.

Увечері очікують пресконференцію антитерористичної прокуратури.

Нагадаємо, терорист скоїв напад ввечері у суботу біля Ейфелевої вежі, постраждалі – група туристів. Одна людина внаслідок нападу з ножем загинула, інші двоє, на яких він напав з молотком, поранені. Чоловіка невдовзі після того затримали.

Згодом стало відомо, що він давно відомий службам безпеки як радикальний ісламіст, був знайомий з кількома терористами, які скоїли напади, та сам відбував покарання за підготовку теракту.