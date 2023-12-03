Во Франции задержали трех человек из окружения террориста, совершившего нападение у Эйфелевой башни

Во Франции взяли под стражу трех человек из окружения мужчины, который вечером в субботу совершил нападение с ножом и молотком возле Эйфелевой башни, убив одного человека и ранив двух.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Национальная антитеррористическая прокуратура сообщила, что под стражу взяли трех человек из окружения Армана Раджабпура-Мияндоаба. Других деталей о них не приводят.

Также известно, что во второй половине дня премьер Элизабет Борн по поручению президента собирает заседание структур, ответственных за безопасность.

Вечером ожидают пресс-конференцию антитеррористической прокуратуры.

Напомним, террорист совершил нападение вечером в субботу возле Эйфелевой башни, пострадавшие – группа туристов. Один человек в результате нападения с ножом погиб, двое других, на которых он напал с молотком, ранены. Мужчину вскоре после этого задержали.

Впоследствии стало известно, что он давно известен службам безопасности как радикальный исламист, был знаком с несколькими террористами, которые совершили нападения, и сам отбывал наказание за подготовку теракта.