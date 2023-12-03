У ЗМІ потрапили нові деталі про терориста, що скоїв напад біля Ейфелевої вежі

Французькі ЗМІ зібрали нові деталі про чоловіка, який скоїв терористичний напад з ножем біля Ейфелевої вежі ввечері у п’ятницю.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен підтвердив, що нападник – 26-річний Арман Раджабпур-Міяндоаб, народжений вже у Франції в родині емігрантів з Ірану, що він проходив лікування через проблеми з ментальним здоров’ям і служби знали про його радикальні ісламістські погляди.

Від джерел у поліції журналісти дізналися, що молодий чоловік вже кілька місяців тому призупинив медикаментозне лікування.

Також з’ясувалося, що у 2016 році він вже був засуджений на 5 років ув’язнення, з яких 4 реального терміну, за планування теракту проти французьких військових. На той момент він також планував їхати у Сирію для участі у бойових діях.

У Центрі аналізу тероризму (CAT), що є неурядовою організацією, розповіли журналістам, що терорист був знайомий із чеченцем Абдуллою Анзоровим, який у 2020 році жорстоков вбив вчителя Самюеля Паті, а також із виконавцем подвійного вбивства поліцейських у 2016 році, та ще одним ісламістом, що скоїв вбивство священика.

З’ясувалося також, що Арман Раджабпур-Міяндоаб безпосередньо перед нападом опублікував відео, де каже про підтримку "Ісламської держави" і те, що хоче "помститися за мусульман".

Тим часом у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що двоє поранених внаслідок нападу, які залишились живими, у стабільному стані і загрози для їхнього життя немає.

Нагадаємо, терорист скоїв напад ввечері у суботу біля Ейфелевої вежі, постраждалі – група туристів. Одна людина внаслідок нападу з ножем загинула, інші двоє, на яких він напав з молотком, поранені. Чоловіка невдовзі після того затримали.

Перед цим останній ісламістський теракт у Європі стався 16 жовтня у Брюсселі – екстреміст родом з Тунісу застрелив двох шведських уболівальників, які приїхали на матч між Швецією та Бельгією. Нападник втік з місця події і загинув невдовзі після того під час затримання.