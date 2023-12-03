У Парижі чоловік напав на туристів біля Ейфелевої вежі: один загиблий двоє поранених

У центрі Парижа напередодні увечері невідомий чоловік напав на туристів біля Ейфелевої вежі, внаслідок чого загинула одна особа, ще двоє були поранені.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначається, чоловік напав з ножем на пару туристів чоловік на набережній Гренель, за кілька метрів від Ейфелевої вежі. Внаслідок нападу громадянин Німеччини отримав смертельні поранення.

Потім він напав з молотком на двох інших людей, перш ніж був заарештований.

Поліція заарештувала 26-річного громадянина Франції, підозрюваного у нападі.

За словами французького міністра, підозрюваний вигукував "Аллах Акбар" і сказав поліції, що він засмучений тим, що "так багато мусульман гине в Афганістані і Палестині", а також засмучений ситуацією в секторі Гази.

Чоловік раніше був засуджений до чотирьох років ув'язнення в 2016 році за планування ще одного нападу і перебував у списку розшуку французьких служб безпеки. У нього також були психічні розлади.

Антитерористична прокуратура заявила, що бере на себе розслідування справи.

Нагадаємо, 16 жовтня у Брюсселі ісламський екстреміст застрелив двох шведських уболівальників, це сталося перед початком матчу між Швецією та Бельгією. Влада заявила, що підозрюваний тунісець загинув під час поліцейської операції з його арешту.

Після цього федеральна прокуратура Бельгії оголосила про арешт 44-річного вихідця з Тунісу, який може бути причетним до теракту в Брюсселі, що призвів до смерті двох шведських футбольних уболівальників.