У Польщі потрапили під потяг двоє технічних працівників залізниці, один загинув

У Люблінському воєводстві потяг насмерть збив одного технічного працівника залізниці, ще один госпіталізований з травмами.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вранці 3 грудня у селі Ящув Ленчинського повіту. За попередніми даними, троє співробітників залізниці розчищали сніг на коліях і не помітили наближення потяга.

Один в останній момент зреагував і встиг відскочити. Другий внаслідок наїзду загинув на місці, третього ударом відкинуло з колій, чоловік госпіталізований з травмами.

Поліція продовжує розслідувати обставини. Вже встановили, що машиніст потяга був тверезим.

Тим часом у німецькій Баварії тривають перебої з рухом поїздів через наслідки снігопаду, що накрив регіон в ніч з п'ятниці на суботу.

У листопаді парламент Греції створив спецкомітет для розслідування найсмертоноснішої в історії країни залізничної катастрофи, яка сталась ще в лютому і забрала 57 життів.