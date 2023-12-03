В Польше попали под поезд двое технических работников железной дороги, один погиб

В Люблинском воеводстве поезд насмерть сбил одного технического работника железной дороги, еще один госпитализирован с травмами.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел утром 3 декабря в селе Ящув Ленчинского уезда. По предварительным данным, трое сотрудников железной дороги расчищали снег на путях и не заметили приближения поезда.

Один в последний момент среагировал и успел отскочить. Второй в результате наезда погиб на месте, третьего ударом отбросило с путей, мужчина госпитализирован с травмами.

Полиция продолжает расследовать обстоятельства. Уже установили, что машинист поезда был трезвым.

Тем временем в немецкой Баварии продолжаются перебои с движением поездов из-за последствий снегопада, накрывшего регион в ночь с пятницы на субботу.

В ноябре парламент Греции создал спецкомитет для расследования самой смертоносной в истории страны железнодорожной катастрофы, которая произошла еще в феврале и унесла 57 жизней.