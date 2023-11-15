Парламент Греції розслідуватиме залізничну аварію, що забрала життя 57 людей

Грецький парламент у середу проголосував за створення спеціального комітету для розслідування найсмертоноснішої в історії країни залізничної катастрофи, яка сталась ще в лютому й забрала 57 життів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Пропозицію опозиційної комуністичної партії Греції KKE зі створення спецкомітету для розслідування аварії на залізниці підтримала більшість із 266 депутатів 300-місного парламенту.

"Ми будемо діяти як голос загиблих, щоб показати причини і винних", – заявив у парламенті генеральний секретар KKE Дімітріс Куцумбас.

Нагадаємо, масштабна аварія у Греції сталась наприкінці лютого. Пасажирський поїзд, який перевозив близько 350 осіб, зіткнувся з вантажним поїздом, коли він виходив з тунелю після виїзду з міста Лариса.

Міністр транспорту Греції подав у відставку після катастрофи, як і керівники двох залізничних компаній.

Аварія також викликала численні протести в країні, на піку яких понад 65 тисяч людей вимагали відставки прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса.

У зв'язку з трагедією були притягнуті до кримінальної відповідальності п'ятнадцять людей, зокрема начальник станції, який чергував під час аварії. Кільком із фігурантів загрожує довічне ув'язнення.

Грецький залізничний регулятор пізніше виявив серйозні проблеми з безпекою залізниці, зокрема недостатню базову підготовку персоналу залізничних перевізників, що й могло спричинити трагедію.