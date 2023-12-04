Україна та Болгарія узгодили режим ліцензування агропродукції

Україна та Болгарія узгодили деталі запровадження режиму ліцензування експорту українського насіння соняшнику, ріпаку, кукурудзи та пшениці.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики Болгарії, інформує "Європейська правда".

Узгодження відбулось під час онлайн зустрічі профільних болгарського міністра агрополітики Кирила Ватева з українським колегою Миколою Сольським.

"Міністерство сільського господарства і продовольства дотримало свою обіцянку до 30 листопада максимально обмежити імпорт цієї сільгосппродукції, згідно з меморандумом, укладеним між урядом та Ініціативним комітетом протестувальників фермерів", – зазначив болгарський міністр.

Він підкреслив, що після закінчення цього періоду Україна та Болгарія "суворо стежитимуть за тим, щоб не було спотворень ринку і щоб не було підірвано інтереси болгарських виробників, переробників і споживачів".

Країни й надалі погодились продовжувати імпорт і обмін даними.

Нагадаємо, Болгарія, Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія закликали Європейську комісію продовжити фінансову підтримку фермерів, які постраждали від імпорту українського зерна, протягом усього 2024 року.

Як відомо, у вересні 2023 року Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п’яти східних країн ЄС, яку запровадили через скарги місцевих фермерів. Але три держави – Польща, Словаччина та Угорщина – у відповідь оголосили про односторонні обмеження на український імпорт.

Минулого тижня уряд Словаччини підтримав продовження заборони на імпорт агропродукції з України на невизначений термін і розширив перелік товарів, на які вона поширюється.