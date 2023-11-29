Словаччина розширює і безстроково продовжує заборону на імпорт аграрки з України

Уряд Словаччини в середу підтримав продовження заборони на імпорт агропродукції з України на невизначений термін і розширив перелік товарів, на які вона поширюється.

Це випливає з постанови Міністерства сільського господарства та розвитку сільських територій Словаччини, повідомляє "Європейська правда".

Попередня заборона Словаччини поширювалася до кінця року на чотири товари, а саме: пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику.

Тепер же до списку додали мед, ячмінь, пшеничне борошно, солод, соєві боби, тростинний або буряковий цукор, висівки, макуху та інші тверді залишки, отримані в результаті екстракції рослинних жирів або олій.

Нагадаємо, у вересні Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження. У Варшаві раніше говорили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Водночас у Єврокомісії не бачать значних негативних наслідків для європейських ринків від українського агроімпорту.