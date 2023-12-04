Украина и Болгария согласовали режим лицензирования агропродукции

Украина и Болгария согласовали детали введения режима лицензирования экспорта украинских семян подсолнечника, рапса, кукурузы и пшеницы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Болгарии, информирует "Европейская правда".

Согласование состоялось во время онлайн встречи профильных болгарского министра агрополитики Кирилла Ватева с украинским коллегой Николаем Сольским.

"Министерство сельского хозяйства и продовольствия сдержало свое обещание до 30 ноября максимально ограничить импорт этой сельхозпродукции, согласно меморандуму, заключенному между правительством и Инициативным комитетом протестующих фермеров", – отметил болгарский министр.

Он подчеркнул, что после окончания этого периода Украина и Болгария "будут строго следить за тем, чтобы не было искажений рынка и чтобы не были подорваны интересы болгарских производителей, переработчиков и потребителей".

Страны и в дальнейшем согласились продолжать импорт и обмен данными.

Напомним, Болгария, Польша, Венгрия, Словакия и Румыния призвали Европейскую комиссию продолжить финансовую поддержку фермеров, пострадавших от импорта украинского зерна, в течение всего 2024 года.

Как известно, в сентябре 2023 года Еврокомиссия отменила ограничения на импорт украинской сельхозпродукции в пять восточных стран ЕС, которую ввели из-за жалоб местных фермеров. Но три государства – Польша, Словакия и Венгрия – в ответ объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт.

На прошлой неделе правительство Словакии поддержало продление запрета на импорт агропродукции из Украины на неопределенный срок и расширило перечень товаров, на которые он распространяется.