Германия начала собственное расследование нападения в Париже, в котором погиб немец

Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ в понедельник объявила о начале собственного расследования теракта у Эйфелевой башни в Париже, в результате которого погиб 23-летний гражданин Германии и Филиппин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В Федеральной прокуратуре объяснили, что расследуют случаи причастности немцев к террористическим актам, поэтому открыли производство и в связи с терактом во Франции.

Напомним, вечером в субботу, 2 декабря, 26-летний мужчина напал на небольшую группу филиппинских туристов с молотком и ножом возле Эйфелевой башни. Когда водитель такси попытался помешать нападению, мужчина выкрикнул: "Аллах акбар".

Следователи считают, что нападавший присягнул на верность группировке "Исламское государство", поэтому расследуют инцидент как теракт.

23-летний мужчина, имеющий гражданство Германии и Филиппин, скончался от полученных ранений. Двое других туристов, в том числе партнер погибшего, физически не пострадали, но находятся в шоковом состоянии.

Французская полиция, которая расследует смертельное нападение в выходные возле Эйфелевой башни, изучает психическое здоровье нападавшего.