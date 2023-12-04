Атака біля Ейфелевої вежі: нападник виявився радикальним ісламістом з психічними відхиленнями

Французька поліція, яка розслідує смертельний напад на вихідних біля Ейфелевої вежі, вивчає психічне здоров'я нападника, який присягнув на вірність угрупованню "Ісламська держава".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

За словами офіційних осіб, громадянин Франції, взятий під варту, Арман Раджабпур-Міяндоаб, раніше страждав на психічні захворювання та був схильний до ісламістської радикалізації.

Йому можуть пред'явити попереднє звинувачення у вбивстві, пов'язаному з тероризмом, за суботній напад.

"Це випадок, який, безперечно, пов'язує радикальний іслам і психічні захворювання. Я повинен сказати французам правду, що таких випадків багато", – заявив у понеділок міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, додавши, що близько третини підозрюваних радикалів, які перебувають під наглядом, мають психіатричні проблеми.

Підозрюваний у суботньому нападі раніше провів понад 3 з половиною роки у в'язниці за звинуваченням у тероризмі.

За словами офіційних осіб, він був у поліцейському списку небезпечних радикалів, перебував під наглядом контртерористичного агентства Франції і отримував обов'язкову психіатричну допомогу до квітня цього року.

Напад у суботу, в результаті якого загинула одна особа і ще двоє були поранені, стався в межах майбутнього периметру безпеки, який охопить обидва береги Сени під час відкриття Літніх олімпійських ігор 2024 року.

Очікують, що сотні тисяч глядачів зберуться там на церемонію відкриття, а масштаб і розмах цієї феєрії просто неба зробить її особливо складним викликом для громадської безпеки.

У суботу чоловік напав з ножем на туристів на набережній Гренель, за кілька метрів від Ейфелевої вежі. Внаслідок нападу громадянин Німеччини отримав смертельні поранення. Потім атакувальник напав з молотком на двох інших людей.

Нагадаємо, 16 жовтня у Брюсселі ісламський екстреміст застрелив двох шведських уболівальників, це сталося перед початком матчу між Швецією та Бельгією.