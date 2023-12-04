В уряді Грузії не бачать загрози у тому, що росіяни масово купують житло в країні

Заступник міністра фінансів Грузії заявив, що не бачить загрози у тому, що громадяни Росії масово купують квартири у Грузії.

Про це повідомляють Mtavari та "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Заступник міністра Георгій Какаурідзе заявив у парламенті, що не бачить ніякої проблеми чи загрози для Грузії у тому, що іноземці купують у Грузії нерухомість, "чи то громадяни Росії, чи інших країн", та закинув опозиції, що кілька років тому у тих, хто зараз привертає увагу до цього питання, була інша думка щодо продажу землі.

Раніше опозиційна партія "Лело" внесла на обговорення "Акт про захист Грузії" з 9 пунктів, де прописала пропозиції щодо обмежень для росіян і російського бізнесу в країні. Керівна партія відмовилася розглядати ініціативу.

На запит депутата від "Єдиного національного руху" у Мін’юсті Грузії повідомили, що за січень-листопад 2023 року громадяни Росії придбали у Грузії 5784 квартири і 1872 ділянки, а з 24 лютого до кінця 2022 року – 5424 квартири та 1625 земельних ділянок.

Ув’язнений експрезидет Грузії Міхеїл Саакашвілі казав, що вважає правильним примусово викупити нерухомість, яку придбали громадяни Росії після масового переїзду до Грузії, щойно в країні зміниться влада.

Раніше в опозиції пропонували обмежити надання посвідок на проживання для росіян, аргументуючи це, серед іншого, тим, що вони масово викуповують житло та іншу нерухомість і це призвело до зростання цін та вартості оренди для грузинських громадян.

Статистика за 2022 рік свідчить, що громадяни РФ склали найбільшу частку серед людей, які протягом 2022 року в’їхали на територію Грузії і залишилися на тривалий час; українці опинилися на третьому місці.