Саакашвілі пропонує примусово викупити квартири росіян, які придбали нерухомість у Грузії

Ув’язнений експрезидет Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що вважає правильним з міркувань нацбезпеки примусово викупити нерухомість, яку придбали громадяни Росії після масового переїзду до Грузії.

Як повідомляє "Новости-Грузия", таку заяву він зробив під час судового засідання, в якому брав участь дистанційно – з клініки "Вівамед", де він досі залишається на лікуванні.

Саакашвілі висловив впевненість, що рано чи пізно влада у Грузії зміниться, і тоді потрібно буде розібратися з наслідками масової купівлі росіянами нерухомості у Грузії.

"Ментальна корекція більшості росіян неможлива. Ці люди є джерелом підвищеної небезпеки для Грузії… Щойно зміниться влада – росіянам потрібно дати рік на продаж квартир", – заявив Міхеїл Саакашвілі.

На його думку, держава мала би створити програму для сприяння викупу цих квартир і їхнього придбання громадянами Грузії, які зараз проживають в інших країнах світу.

"Ми маємо створити програму повернення грузин… У росіян немає довгострокового майбутнього у Грузії", – заявив Саакашвілі.

Раніше в опозиції пропонували обмежити надання посвідок на проживання для росіян, аргументуючи це, серед іншого, тим, що вони масово викуповують житло та іншу нерухомість і це призвело до зростання цін та вартості оренди для грузинських громадян.

Статистика за 2022 рік свідчить, що громадяни РФ склали найбільшу частку серед людей, які протягом 2022 року в’їхали на територію Грузії і залишилися на тривалий час; українці опинилися на третьому місці.

За даними соцопитування, що проводилося навесні, 79% грузин виступають за те, аби для громадян РФ скасували безвізовий режим, але правляча партія не підтримує такий крок.

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