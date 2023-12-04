В правительстве Грузии не видят угрозы в том, что россияне массово покупают жилье в стране

Заместитель министра финансов Грузии заявил, что не видит угрозы в том, что граждане России массово покупают квартиры в Грузии.

Об этом сообщают Mtavari и "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Заместитель министра Георгий Какауридзе заявил в парламенте, что не видит никакой проблемы или угрозы для Грузии в том, что иностранцы покупают в Грузии недвижимость, "будь-то граждане России или других стран", и упрекнул оппозицию, что несколько лет назад у тех, кто сейчас привлекает внимание к этому вопросу, было другое мнение о продаже земли.

Ранее оппозиционная партия "Лело" внесла на обсуждение "Акт о защите Грузии" из 9 пунктов, где прописала предложения по ограничениям для россиян и российского бизнеса в стране. Правящая партия отказалась рассматривать инициативу.

На запрос депутата от "Единого национального движения" в Минюсте Грузии сообщили, что за январь-ноябрь 2023 года граждане России приобрели в Грузии 5784 квартиры и 1872 участка, а с 24 февраля до конца 2022 года – 5424 квартиры и 1625 земельных участков.

Заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили говорил, что считает правильным принудительно выкупить недвижимость, которую приобрели граждане России после массового переезда в Грузию, как только в стране сменится власть.

Ранее в оппозиции предлагали ограничить предоставление видов на жительство для россиян, аргументируя это, среди прочего, тем, что они массово выкупают жилье и другую недвижимость и это привело к росту цен и стоимости аренды для грузинских граждан.

Статистика за 2022 год свидетельствует, что граждане РФ составили наибольшую долю среди людей, которые в течение 2022 года въехали на территорию Грузии и остались на длительное время; украинцы оказались на третьем месте.