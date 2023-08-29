У Грузії пропонують законодавчо обмежити надання посвідок на проживання для росіян

Депутати грузинського парламенту від опозиційної групи "Єврооптимісти" Роман Гоцирідзе і Хатія Деканоїдзе запропонували ухвалити закон про тимчасове припинення надання інвестиційних і короткострокових посвідок на проживання громадянам РФ до кінця 2024 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Наразі іноземці в Грузії можуть подати заявку на отримання посвідки на проживання в разі придбання нерухомості ринковою вартістю понад 300 тисяч доларів або інвестування такої ж суми в грузинську економіку.

На пресконференції у вівторок Гоцирідзе розповів, що короткострокову посвідку на тимчасове проживання надають також у разі купівлі нерухомості, ринкова вартість якої перевищує 100 тисяч доларів.

Він зауважив, що через складну соціально-економічну ситуацію Грузію останнім часом масово полишають грузинські громадяни, водночас у країну в'їжджає "велика кількість російських громадян, більшість із яких мають значні фінансові можливості".

"З 2022 по червень 2023 року тільки громадяни Росії купили в Грузії до 10 тисяч квартир, що є показником їхнього довгострокового проживання в Грузії. Вони створюють компанії і, крім квартир, купують інші види нерухомості, які надалі стають законною підставою для отримання посвідки на проживання", – пояснив депутат.

У результаті ціни на нерухомість у Грузії значно зросли, що "ускладнює купівлю та оренду квартири громадянами Грузії", додав Гоцирідзе.

Статистика за 2022 рік свідчить, що громадяни РФ склали найбільшу частку серед людей, які протягом 2022 року в’їхали на територію Грузії і залишилися на тривалий час; українці опинилися на третьому місці.

За даними соцопитування, що проводилося навесні, 79% грузин виступають за те, аби для громадян РФ скасували безвізовий режим, але правляча партія не підтримує такий крок.

Президентка Грузії спробувала порушити питання скасування безвізу для росіян на тлі заколоту у Росії ПВК "Вагнер".