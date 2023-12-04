Білий дім: Хто в Конгресі не підтримає додаткові кошти для України, допоможе Росії

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав Конгрес підтримати запит Білого дому на додаткове фінансування для України, застерігши, що відмова за нього проголосувати допоможе РФ.

Про це Салліван сказав на брифінгу в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

За словами радника Байдена, "будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування України, голосує за результат, який полегшить Путіну перемогу".

"Тобто голос проти підтримки України – це голос за покращення стратегічних позицій Путіна. Це просто невідворотна реальність", – підкреслив він.

Салліван додав, що голосування проти додаткового фінансування для України "зашкодить Україні і допоможе Росії".

"Це зашкодить демократії і допоможе диктаторам. І ми вважаємо, що це неправильний урок історії, і що кожен член Конгресу – демократ і республіканець – повинен проголосувати на підтримку цього рішення", – додав посадовець Білого дому.

У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.

Минулого тижня він заявив, що "впевнений і оптимістичний" у тому, що Конгрес США зможе прийняти додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до початку різдвяних свят. Тим часом у Білому домі попередили, що наявні кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця року.