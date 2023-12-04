Білий дім: Кошти для України закінчаться до кінця року

У Білому домі попередили, що виділені кошти для допомоги України закінчаться до кінця року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі директорки Адміністративно-бюджетного управління США Шаланди Янг до лідерів Конгресу, який наводить Financial Times.

"Без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі більшої кількості зброї та обладнання для України, а також для надання обладнання з військових запасів США", – написала Янг до лідерів Республіканської і Демократичної партій.

Вона підкреслила, що відмова Конгресу схвалити нову підтримку "поставить Київ на коліна на полі бою", а також "збільшить ймовірність воєнних перемог Росії".

"Немає ніякого чарівного горщика з фінансуванням, який би допоміг нам впоратися з цим завданням. У нас закінчилися гроші і майже закінчився час", – наголошує посадовиця.

Вона нагадала, що вже зараз пакети військової допомоги Україні від США стали меншими

Янг додала, що підтримка США має вирішальне значення і не може бути замінена іншими.

"Якщо економіка України впаде, вони не зможуть продовжувати воювати, і крапка. Путін це добре розуміє, саме тому Росія зробила руйнування української економіки центральним елементом своєї стратегії – що ви можете бачити в її атаках на український експорт зерна та енергетичну інфраструктуру", – йдеться у листі.

Янг також заявила, що гроші для України принесуть користь американській економіці.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що він "впевнений і оптимістичний", що Конгрес США зможе прийняти додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до початку Різдвяних свят, однак є умова.

Держдеп також оптимістично налаштований щодо перспектив схвалення пакета додаткового фінансування для України та інших оборонних потреб у Конгресі, де він застряг уже майже як два місяці.

У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.