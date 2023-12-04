Белый дом: Кто в Конгрессе не поддержит дополнительные средства для Украины, поможет России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Конгресс поддержать запрос Белого дома на дополнительное финансирование для Украины, предостерегая, что отказ за него проголосовать поможет РФ.

Об этом Салливан сказал на брифинге в понедельник, сообщает "Европейская правда".

По словам советника Байдена, "любой член Конгресса, который не поддерживает финансирование Украины, голосует за результат, который облегчит Путину победу".

"То есть голос против поддержки Украины – это голос за улучшение стратегических позиций Путина. Это просто неотвратимая реальность", – подчеркнул он.

Салливан добавил, что голосование против дополнительного финансирования для Украины "навредит Украине и поможет России".

"Это навредит демократии и поможет диктаторам. И мы считаем, что это неправильный урок истории, и что каждый член Конгресса – демократ и республиканец – должен проголосовать в поддержку этого решения", – добавил чиновник Белого дома.

В сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

Но инициатива тормозилась из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Палате представителей, чей новый спикер Майк Джонсон предложил разделить помощь Украине и Израилю.

На прошлой неделе он заявил, что "уверен и оптимистичен" в том, что Конгресс США сможет принять дополнительные средства на помощь Израилю и Украине до начала рождественских праздников. Между тем в Белом доме предупредили, что имеющиеся средства для помощи Украине закончатся до конца года.