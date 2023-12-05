У ЄС попередили про великий ризик терактів на зимові свята 

Єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон попередила про великий ризик терористичних атак у Європі під час різдвяних свят через наслідки війни між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС.

Про це Йоганссон заявила журналістам у вівторок, її цитує агентство АР, пише "Європейська правда".

Її попередження пролунало в той час, як французькі слідчі розслідують теракт біля Ейфелевої вежі в Парижі.

"У зв'язку з війною між Ізраїлем і ХАМАС та поляризацією, яку вона викликає в нашому суспільстві, з наближенням святкового сезону існує величезний ризик терористичних атак в Європейському Союзі", – заявила Йоганссон.

"Ми бачили, як це сталося нещодавно в Парижі, на жаль, ми бачили це і раніше", – сказала вона на полях зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС у Брюсселі.

Йоганссон, до компетенції якої входять питання безпеки та імміграції, повідомила, що Європейська комісія виділить додаткові 30 мільйонів євро на посилення безпеки у вразливих районах, зокрема, в місцях проведення релігійних обрядів.

Нагадаємо, у центрі Парижа 2 грудня відбувся напад на туристів біля Ейфелевої вежі, внаслідок чого загинула одна особа, ще двоє були поранені.

Французька поліція, що розслідує смертельний напад, вивчає психічне здоров'я нападника, який виявився радикальним ісламістом.