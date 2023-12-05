В ЕС предупредили о большом риске терактов на зимние праздники 

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон предупредила о большом риске террористических атак в Европе во время рождественских праздников из-за последствий войны между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.

Об этом Йоханссон заявила журналистам во вторник, ее цитирует агентство АР, пишет "Европейская правда".

Ее предупреждение прозвучало в то время, как французские следователи расследуют теракт у Эйфелевой башни в Париже.

"В связи с войной между Израилем и ХАМАС и поляризацией, которую она вызывает в нашем обществе, с приближением праздничного сезона существует огромный риск террористических атак в Европейском Союзе", – заявила Йоханссон.

"Мы видели, как это произошло недавно в Париже, к сожалению, мы видели это и раньше", – сказала она на полях встречи министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе.

Йоханссон, в компетенцию которой входят вопросы безопасности и иммиграции, сообщила, что Европейская комиссия выделит дополнительные 30 миллионов евро на усиление безопасности в уязвимых районах, в частности, в местах проведения религиозных обрядов.

Напомним, в центре Парижа 2 декабря произошло нападение на туристов возле Эйфелевой башни, в результате чего погиб один человек, еще двое были ранены.

Французская полиция, расследующая смертельное нападение, изучает психическое здоровье нападавшего, который оказался радикальным исламистом.