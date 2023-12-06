Поліція безпеки Швеції вважає, що за останні місяці загрози для країни зросли

Поліція безпеки Швеції Säpo відзначає подальше погіршення ситуації для країни за останні місяці, але ще не бачить підстав запроваджувати найвищий рівень загрози.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Від останнього підвищення рівня загрози у серпні, ризики для Швеції ще більше зросли, вважають у Säpo. Ключовим фактором стала війна між Ізраїлем і ХАМАС, оскільки цей конфлікт зумовлює поляризацію у суспільстві і впливає на радикальні групи у Швеції.

Зокрема, у Поліції безпеки стурбовані настроями серед ісламістів.

У той же час, Säpo поки не вважає за необхідне підвищувати оцінку загроз для Швеції до найвищого, п’ятого рівня.

На запитання про загрози для торгових центрів і різдвяних ярмарків, які саме починаються в усій Європі, у Поліції безпеки зазначили, що такі об’єкти можуть бути потенційними цілями для терористів, але така само це було і раніше.

Нагадаємо, єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон попередила про великий ризик терористичних атак у Європі під час різдвяних свят через наслідки війни між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС.

Уряд Данії доручив військовослужбовцям допомогти поліції в охороні єврейських об'єктів в країні.





