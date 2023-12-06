Полиция безопасности Швеции считает, что за последние месяцы угрозы для страны выросли

Полиция безопасности Швеции Säpo отмечает дальнейшее ухудшение ситуации для страны за последние месяцы, но еще не видит оснований вводить наивысший уровень угрозы.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

От последнего повышения уровня угрозы в августе, риски для Швеции еще больше выросли, считают в Säpo. Ключевым фактором стала война между Израилем и ХАМАС, поскольку этот конфликт вызывает поляризацию в обществе и влияет на радикальные группы в Швеции.

В частности, в Полиции безопасности обеспокоены настроениями среди исламистов.

В то же время Säpo пока не считает необходимым повышать оценку угроз для Швеции до самого высокого, пятого уровня.

На вопрос об угрозах для торговых центров и рождественских ярмарок, которые как раз начинаются по всей Европе, в Полиции безопасности отметили, что такие объекты могут быть потенциальными целями для террористов, но так же это было и раньше.

Напомним, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон предупредила о большом риске террористических атак в Европе во время рождественских праздников из-за последствий войны между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.

Правительство Дании поручило военнослужащим помочь полиции в охране еврейских объектов в стране.