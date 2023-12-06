Столица Латвии передала Чернигову 10 автобусов

Рига передала Чернигову десять автобусов для общественных перевозок, а также гуманитарную помощь, собранную жителями города.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Латвии в Украине и городские власти Чернигова.

Автобусы передали 6 декабря непосредственно в Чернигове, на церемонию приехали заместитель мэра Риги Эдвардс Ратниекс, депутат Рижского городского совета Иева Бранте, посол Латвии в Украине Илгварс Клява.

Пресслужба Чернігівської міської ради

Это десять автобусов Solaris Urbino 12, которые уже были в использовании. Их будет использовать КП "Черниговское троллейбусное управление" для общественных перевозок.

Пресслужба Чернігівської міської ради

Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс во время последнего визита в Украину также ездил в Чернигов посмотреть на установление модульных домов, профинансированных Латвией.

Он говорил, что Латвия выделила на восстановление Черниговщины 5 млн евро и планирует еще столько же.

На Житомирщине в октябре открыли мост, отстроенный за средства Эстонии. В ноябре из Эстонии прибыли четыре автобуса, предоставленные частным лицом, а за предыдущий год из Эстонии в Украину передали более 40 автобусов.