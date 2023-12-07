У Грузії заявили, що мають підтримку Угорщини на шляху до ЄС і не прив'язані до України

Голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що "абсолютно штучно" пов'язувати питання європейської інтеграції Грузії в ЄС з переговорами, які відбуватимуться у Євросоюзі навколо України та можливого угорського вето.

Заяву Кобахідзе цитує "Грузия Online", повідомляє "Європейська правда".

За словами Кобахідзе, Грузія отримала "дуже тверду обіцянку", що Угорщина підтримає надання Грузії статусу кандидата.

"Ця підтримка з боку Угорщини дуже важлива для нас. Ми впевнені, що 14-15 грудня буде ухвалено позитивне рішення на користь Грузії.

Позиція Угорщини полягає в тому, що це єдине безальтернативне рішення, яке повинно бути ухвалене на користь Грузії на засіданні Європейської ради, і Угорщина буде дуже рішуче його підтримувати", – сказав Кобахідзе.

Він додав, що, звичайно, "будуть переговори між ЄС та Угорщиною", маючи на увазі, вочевидь, наміри Будапешта заблокувати початок переговорів про вступ з Україною. Але, за словами Кобахідзе, Грузія не може втручатися у це, бо "це питання Євросоюзу та Угорщини".

"Природно, ці переговори не повинні мати жодного впливу на питання Грузії. Тим більше, що безпосередньо пов'язувати в цьому напрямку Грузію, Україну, Молдову неправильно.

Пам'ятаєте, торік Україна і Молдова отримали статус кандидата, але це не стало підставою для отримання статусу Грузією, хоча Грузія значно випереджала обидві ці країни, як торік, так і цього року. Тому абсолютно штучно пов'язувати питання Грузії з переговорами, які вестимуться навколо питання України", – сказав Кобахідзе.

Глава угорського уряду Віктор Орбан погрожує зірвати саміт ЄС 14-15 грудня, чітко давши зрозуміти у двох листах до президента Європейської ради Шарля Мішеля, що він виступає проти переговорів про вступ із Києвом і натомість хоче провести стратегічну дискусію щодо підтримки Євросоюзом України.

Президент Франції Емманюель Макрон запросив 7 грудня угорського прем’єра для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.

Напередодні прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас провела телефонну розмову з Орбаном – вона теж намагалася переконати його у важливості підтримки України.



